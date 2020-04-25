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محافظات

لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار

السبت 25/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة المختصة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أعمالها فى أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت بنطاق المحافظة فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى إطار ذلك أكد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" على تشكيل لجنة برئاسة أحمد حمزه نائب رئيس المدينة للمرور يوميا لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت والشوارع والقرى مشيرا إلى قيام اليوم لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمتابعة إجراءات تطهير وتعقيم مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بنطاق مدينة كفر الدوار.

واضاف بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة بالمصانع، ومدى توافر الإشتراطات الخاصة بحماية العاملين بها من إرتداء كمامات وقفازات بجانب القيام بأعمال التطهير والتعقيم المستمر وتباعد المسافات بين العاملين، للحفاظ على سلامتهم ولتجنب نقل العدوى.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار على متابعة آلية العمل وفقًا للظروف الحالية وطبقًا للقرارات الصادرة مؤخرًا من رئاسة مجلس الوزراء.

واوضح اللواء مهندس أحمد علي مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار أن  أعمال اللجنة تضمنت المرور على جميع الأقسام وخطوط الإنتاج والمعامل، فى ٨ مصانع للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتابعة للقطاع الخاص.
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار
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