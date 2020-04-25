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رياضة

حازم إمام عن جمال حمزة: لم أر لاعبا في الكرة المصرية مثله.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 02:07 م
حازم إمام
حازم إمام
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إسراء أشرف
أكد حازم إمام، أسطورة الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، أنه لم ير لاعبا رأس حربة في الكرة المصرية، مثل جمال حمزة زميله السابق.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "جمال من المقربين إلي جدًا، نحن أصدقاء قبل ما نكون زملاء".

وتابع: "أحببته من طريقة لعبه، عندما أنضم لنا في الزمالك، أبهرني بمهاراته، رأس حربة يفهم سريعًا".

وواصل: "مقارنة بأرقام اللاعبين في الوقت الحالي، لم أرى رأس حربة في مصر مثل جمال حمزة".

وأكمل: "بعد اعتزال جمال حمزة، من الصعب أن نرى لاعبين من نوعية لعبه، اللاعب القصير الذي يمتلك المرونة والمهارة، يلعب في مركزي صانع الألعاب ورأس الحربة، لاعب قوي جدًا جدًا".

وأضاف: "جمال حمزة يعشق نادي الزمالك، وسيظل ابن من أبناء نادي الزمالك، حتى وإن ذهب لأندية أخرى، لكنه سيظل ابن نادي الزمالك بالتأكيد".

وأتم: "لديه إمكانات فنية عالية كان من الممكن أن تضعه في مكانة أفضل كألقاب وبطولات، لأن ككرة  من أفضل اللاعبين، وأي لاعب لعب أمامه يعرف جيدًا قيمة جمال حمزة".
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