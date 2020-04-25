اختطفه فيروس كورونا وغسله زملاؤه.. القصة الكاملة لوفاة أول حالة من العاملين بـ عزل مطروح

إلى أول مستشفى لعزل مرضى

بعد تحويل

بطيب الخلق والالتزام الديني وابتسامته التي كانت لا تفارقه وكان يلجأ إليه زملاؤه لحل مشاكلهم ويرضي بحكمه الجميع، و





- أحد أكبر قبائل محافظة مطروح

"ناجي فرج صالح" والذي يعمل أمين مخازن في مستشفى النجيلة، ويبلغ من العمر 54 عاما، أ ول شهيد من العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة وابن قبيلة الجراري، وهي إحدى أكبر قبائل محافظة مطروح، بعد أن توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ويعتبر

وحظيت وفاته أمس الجمعة بردود فعل كبيرة وحزينة سواء بين زملائه في الحجر الصحي او بين الأهالي الذين يقدرونه ويحبونه.





- لم يتأخر لحظة

ويقول الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة : "رحم الله زميلنا واخينا ناجي الذي ما عرفنا عنه إلا طيب القلب وحبه لعمله"، لافتا إلى أنه لم يتأخر لحظة في أداء عمله.





وأضاف أن العلاقة لم تكن علاقة عمل فقط ولكنها علاقة إخوة وحب وتقدير، مشيرا إلى أن زملائه هم من قاموا بتغسيله بالمستشفي بعد أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجهيز الجثمان وتكفينه.

- عم ناجي

وأضاف الدكتور محمد ابو طالب وكيل مستشفى العزل بالنجيلة ان عم ناجي كما يطلق عليه جميع الطاقم الطبي بالمستشفى يبلغ من العمر 54 عاما، وتم تشخيصه إيجابي كورونا في 9 أبريل 2020 وعزله في الغرف المخصصة والمعقمة لكي يتلقى الرعاية الطبية.





وتابع:" الله يرحمك يا عم ناجي ويغفر لك ويجعل مثواك الفردوس الأعلى .. سلام من الله عليك يا صديقي .. أسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيب بأن يرزقك الله " النجاة " من النار ".. انا عمري ما هنساك يا عم ناجي لحد ما اموت ان شاء الله".





من جانبه ناشد الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة، محافظ مطروح ، وجميع المسئولين، تكريم البطل والشهيد، ناجى صالح فرج الجرارى، أمين المخازن بالمستشفى، واعتباره من شهداء الوطن وتخليد اسمه بعد وفاته جراء فيروس كورونا المستجد.





واضاف: "الواحد لسه بادئ يفوق من الصدمة، أنا كنت بستمد قوتى وضحكتى وتفاؤلى من الناس دول، يا رب القوة".



