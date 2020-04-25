الحالات الحرجة من الشباب.. السعودية تفند بالأرقام إصابات كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، فى التقرير اليومى حول إصابات فيروس كورونا والتى جاءت لحالات مصابة بأمراض مزمنة وأخري لشباب يعانون حالات حرجة.





وأكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة.

وأوضح المتحدث حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

وأشار إلى تسجيل 9 حالات وفاة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جدة ومكة المكرمة، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 136.

وذكر المتحدث أن نسبة السعوديين في الإصابات اليومية الجديدة، السبت، تصل إلى 24%.

وشدد العبدالعالي على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.

وأكد أن التمسك بالإجراءات التحذيرية هو صمام الأمان للمجتمع.

وأوضح أن السعودية تسجل إصابات محدودة بالفيروس مقارنة بدول العالم الأخرى.

وردًا على أسئلة الصحفيين، قال إن بعض الحالات الحرجة من الشباب وممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، مبرزا أهمية الوقاية من الفيروس.