بسبب كورونا.. جنوب أفريقيا تفرض حظرا للتجول من ٨ مساء إلى ٥ صباحا أول مايو

أصدرت السلطات فى جنوب إفريقيا قرارا بفرض حظر تجول اعتبارا من مطلع مايو، في الوقت الذى تعتزم فيه السماح بعودة محدودة للقوى العاملة في قطاعات الاقتصاد.





وأكدت سلطات جنوب أفريقيا أن حظر التجول يبدأ في الثامنة مساء، وسيستمر حتى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بتوصيل المواد الغذائية خلال ساعات عدم الحظر.





واقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية من حاجز ال30 ألف إصابة حيث سجلت القارة 29,035 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,331 حالة وتعافى 8,364 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





ياتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الأفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجوال وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



