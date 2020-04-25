تطهير وتعقيم سوق إيديال بالشرابية لمواجهة فيروس كورونا ..صور





قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير وتعقيم سوق إيديال بالشرابية.





كما تم اعادة تنظيم السوق بمعونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لايجاد مساحات بين الباعة حرصًا على سلامتهم وسلامة المترددين عليهم .





جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية.





كما يتم ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من إنتشاره بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وفي سياق اخر أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ستقوم بتوزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .