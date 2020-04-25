حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50





وجاء حسن شحاتة في المركز الـ35 من موقع "Maxifoot" بين أفضل 50 مدرب في العالم متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيميوني ويورجن كلوب.

ووضعت القائمة المدرب المصري الأسطوري محمود الجوهري في المركز الـ50 في الترتيب.

واعتمد الموقع في اختياراته على منح 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالتشامبينزليغ و30 نقطة لصاحب تتويج بكؤوس قارية. وجاءت القائمة كاملة كالاتي:

كشفت تقارير صحفية عن إحتلال المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب لمصر، المركز الخامس والثلاثون عالميا متفوقا على العديد من المدربين حول العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.