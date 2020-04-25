AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

السبت 25/أبريل/2020 - 05:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن إحتلال المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب لمصر، المركز الخامس والثلاثون عالميا متفوقا على العديد من المدربين حول العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.

وجاء حسن شحاتة في المركز الـ35 من موقع "Maxifoot" بين أفضل 50 مدرب في العالم متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيميوني ويورجن كلوب.


ووضعت القائمة المدرب المصري الأسطوري محمود الجوهري في المركز الـ50 في الترتيب.


واعتمد الموقع في اختياراته على منح 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالتشامبينزليغ و30 نقطة لصاحب تتويج بكؤوس قارية. 

وجاءت القائمة كاملة كالاتي:

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

الطفلة المعجزة.. المصرية هنا جودة على عرش التصنيف العالمي لناشئات تنس الطاولة

أتليتكو مدريد يستضيف إشبيلية في مواجهة قوية بـ الدوري الإسباني

كلوب وسيميوني يرفضان التصافح بالأيدي بسبب فيروس كورونا

منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا

محمد صلاح: حسن شحاتة يتفوق على الجوهري..فيديو

ترشيحاتنا

هالات سوداء وسمنة.. عارضة أزياء شهيرة تصدم جمهورها عند ظهورها بدون مستحضرات تجميل.. صور

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

الإفتاء: يكره هذا الأمر عند المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

أنباء سارة.. الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا

أول مرة في رمضان.. الكعبة خاوية من المصلين والمعتمرين .. صور

AdvertisementS

مخاوف فى الأهلى من "مقلب" أزارو ..ورد مفاجئ من اللاعب يربك الحسابات

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

صدى البلد يكشف تفاصيل جديدة في شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

كهربا وصالح جمعة على مائدة إفطار واحدة في أول يوم رمضان.. صور

بمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يتأهل لنهائي بطولة الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

حسن شحاتة يتفوق على كلوب وإنريكي عالميا والجوهري يحتل المركز الـ50

ليفربول يحدد بديل ساديو ماني

جمال حمزة: الزمالك أفضل فنيا من الأهلي.. وفرصة الدورى متاحة.. فيديو

الميركاتو الصيفي يشتعل .. صراع ثنائى من المصرى ووادى دجلة على نجم الزمالك

أخبار الرياضة.. مخاوف في الأهلي من مقلب أزارو.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة عبد الله السعيد.. برشلونة يدرس عدم استكمال الليجا

نجم المنتخب الأوليمبى يتحدى كورونا ويحتفل بعقد قرانه.. فيديو وصور

ننشر عقود أزارو وأحداد بعد شكوى الدفاع الحسنى المغربى ضد الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟