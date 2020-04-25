AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحرب مستمرة.. هل تحاول الصين قرصنة أبحاث علاجات فيروس كورونا في أمريكا

السبت 25/أبريل/2020 - 06:46 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد محرم
اتهم مسئولون أمريكيون الصين بمحاولة سرقة الأبحاث الجارية للتوصل إلى علاج مضاد لفيروس كورونا، من خلال القرصنة الإلكترونية واختراق شبكات وحسابات مؤسسات طبية أمريكية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن عددًا من المستشفيات والمعامل وشركات الأدوية، بل ووزارة الصحة نفسها، تعرضت للاختراق الإلكتروني من جانب دول أجنبية ومجموعات إجرامية.

ونقلت القناة عن مسئول أمريكي مطلع أن "هناك دولتين فقط في العالم يمكنهما اختراق بيانات وزارة الصحة بهذه الطريقة، وهما روسيا والصين.



وأضافت القناة أنه بعد دراسة الموقف رجح المسئولون الأمريكيون المعنيون أن الصين بالتحديد هي التي تقف وراء محاولات الاختراق تلك.

وقال رئيس إدارة الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية جون ديميرس "إنها النتيجة المنطقية لكل ما نرى. كل دولة تولي أولوية كبرى للسبق في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، ليس لأهمية الهدف تجاريًا فحسب، وإنما لأن الدولة التي ستتوصل إلى علاج أولًا ستتمتع بنفوذ جيوسياسي كبير".

وأضافت القناة أن عمليات التجسس الإلكتروني لاصينية ضد الولايات المتحدة تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ انتشار فيروس كورونا، حيث رصدت مجموعة الأمن الإلكتروني الأمريكية "فاير آي" الشهر الماضي واحدة من أكبر هجمات القرصنة الصينية خلال السنوات الأخيرة، نفذتها مجموعة قراصنة صينية مشهورة لدى المختصين باسم "APT41".

وفي حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الامريكية الخميس الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن "أهم تحد يواجه الولايات المتحدة الآن هو التأكد من أن لديها القدرات الكافية لحماية فضائها الإلكتروني من هجمات القرصنة الصينية".

وكشفت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لشركة "جوجل" أكثر من 10 محاولات من جانب "مجموعات مدعومة من دولة" لاستخدام كلمة Covid-19 في رسائل إلكترونية ملغمة ببرمجيات تجسس ومرسلة إلى مؤسسات طبية أمريكية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن زيادة ملحوظة في كثافة الهجمات الإلكترونية ورسائل البريد الغلكتروني الخبيثة التي يتلقاها العاملون بالمنظمة.

وأعلنت المنظمة الخميس الماضي أن الأسبوع الماضي وحده شهد تسريب 450 عنوان بريد إلكتروني وكلمات سر حسابات تابعة للمنظمة، فضلًا عن آلاف الحسابات المملوكة لأشخاص يشاركون في جهود مكافحة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سباق الحياة يشتعل بين عدة دول.. مختبرات كبرى حول العالم في مهمة خاصة لمطاردة كورونا.. إجراء التجارب السريرية لأدوية محتملة بدأ بالفعل.. والنتائج الأولية واعدة

20 لقاحًا للقضاء على كورونا.. هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج للقاتل المرعب

مفاجأة سارة .. 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

اقتصاديون: الصين ستخرج من أزمة" كورونا " أكثر قوة من الولايات المتحدة

أحمد تركي يكتب: دبلوماسية القرصنة والسطو .. ظواهر جديدة في العلاقات الدولية لمواجهة كورونا

هل ينجح عقار أفيجان الياباني في علاج فيروس كورونا.. صحة البرلمان تجيب

ترشيحاتنا

ميس حمدان ترد عبر صدى البلد على إعلان الملابس الداخلية

بعد ارتفاع معدلات الإصابة.. إجراء جديد للسعودية للقضاء على فيروس كورونا

بعد تصريح مثير عن زوجها السابق.. التفاصيل الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

4 علامات شديدة الخطورة.. قائمة جديدة بأعراض فيروس كورونا

قيمة زكاة الفطر .. وهل يجوز إخراجها مالا أم يلزم صاع شعير

دعاء الصائم قبل الإفطار لزيادة الرزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟