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رياضة

كنت سأنتقل لـ أرسنال.. عصام الحضري: لاعبو الأهلي تلقوا تعليمات بعدم التعامل معي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، حقيقة خلافه مع مانويل جوزيه عقب مغادرته الأهلي من أجل الاحتراف في سويسرا، وكواليس فشل الانتقال لـ أرسنال.

وقال عصام الحضري في تصريحات صحفية: "الكل يعلم أنني ومانويل جوزيه كان بيننا ما صنع الحداد، لكننا كنا محترفين في تعاملنا".

وتابع: "عندما عدت من سويسرا، لاعبو الأهلي تلقوا تعليمات بعدم التعامل معي، وعندما كنت في سيون كان يريد ضمي ليبيعني بعد ذلك إلى أرسنال لكن لم يحدثني أرسنال بشكل رسمي".

وتابع : "جوزيه كان يقول إنه رئيس جمهورية الأهلي، رغم أنه كان معه لاعبين رائعين حققوا له الإنجازات، هذا لا يعني أن جوزيه كان مدرب سيء. أنا أعتبره أفضل مدرب مع حسن شحاتة".

وواصل: "جوزيه كان يغضب بسبب قيامي بتصوير الإعلانات، وفي مرة خلال محاضرة قلد إعلانا قمت به لصالح إحدى الشركات".

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