محمد صلاح يمنع ليفربول من بيع لوفرين فى الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

كشفت بعض التقارير الصحيفة عن دراسة نادي ليفربول الانجليزي امكانية بيع ديان لوفرين نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض من فرق روما و لاتسيو.





وأكدت شبكة سكاي سبورتس الانجليزية عن تخوف ليفربول من بيع لوفرين بسبب علاقته الصداقه القوية مع محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الاول.





واضافت الشبكة ان ليفربول متخوف من امكانية التاثير السلبي لرحيل لوفرين على محمد صلاح.





وأضافت الشبكة الإنجليزية أن لوفرين هو احد أفضل أصدقاء النجم المصرى داخل الريدز.



