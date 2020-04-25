الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات من جديد للتعاقد مع صالح جمعة

بدأ مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري أن نادي الاتحاد السكندري يكثف المفاوضات خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع صالح جمعة قبل انتقاله لأحد الأندية المنافسة خصوصا عقب إعلان قرار رحيله من قبل المدير الفني للفريق رينية فايلر.





وتابع:" بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار إلي صفوف الفريق وعودته من جديد لناديه الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى، بداء الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف في فتح المفاوضات من جديد للتعاقد مع صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





ويأمل الاتحاد السكندري في التعاقد مع صانع ألعاب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليحل بدلا من أحمد رفعت الذي تألق بشدة مع الفريق السكندري خلال فترة إعاراته .





ويبحث مسئولو الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية عن العديد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصا عقب رحيل أحمد رفعت .





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في وقف النشاط الرياضيي في معظم دول العالم .