بعد إلغاء الدوري الهولندي.. رئيس الاتحاد: البريميرليج قريب من نفس الأمر

علق رئيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم جوست سبي على قرار إلغاء الدوري، وإمكانية تطبيق الأمر نفسه في الدوري الإنجليزي.





وكان الدوري الهولندي ألغي بالأمس، دون تحديد بطل للمسابقة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، ورؤية الاتحاد الهولندي باستحالة عودة المباريات في الفترة المقبلة.





وعلق رئيس الاتحاد الهولندي على قرار إلغاء الموسم في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "لقد كان شعورا مريرا، لا أعرف إن كنا على صواب، لكن إلغاء الموسم كان ضروريا للحفاظ عل صحة الجميع، رغم رغبتنا في اللعب".





وعن إمكانية تطبيق نفس القرار في الدوري الإنجليزي، قال سبي: "الوضع في بريطانيا لا يختلف كثيرا، ربما لن تستكمل البطولة في النهاية، الدوري الإنجليزي سيحتاج لعدة أسابيع حتى يكتمل، لا أعلم إذا كان كافيا لفعل ذلك".





يذكر أن ليفربول تصدر الدوري الإنجليزي قبل التوقف، بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي قبل التوقف، وكان على بعد 6 نقاط فقط من حسم التتويج بالمسابقة.