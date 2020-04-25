شرط وحيد لـ الزمالك للموافقة على رحيل محمد عبد السلام

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي رهن موقف محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم ورحيله في الموسم المقبل بالتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل.



