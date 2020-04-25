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رياضة

شرط وحيد لـ الزمالك للموافقة على رحيل محمد عبد السلام

السبت 25/أبريل/2020 - 08:59 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي رهن موقف محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم ورحيله في الموسم المقبل بالتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك دخول اللاعب في مقايضة لإبرام صفقة جديدة سواء أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز أو باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي ذلك لتجنب النقص العددي في الخط الخلفي وعدم تواجد سوى محمود علاء ومحمود الونش بالإضافة إلى محمد عبد الغني وضرورة توافر مدافع رابع.

ويسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لضم بعض اللاعبين المميزين في خط الدفاع خلال الموسم المقبل لتدعيم الصفوف خاصة أن الزمالك مقبل على مباريات صعبة ومصيرية على كافة المستويات المحلية والقارية.

الجدير بالذكر ان عبد السلام لم يشارك مع الزمالك سوى في مباريات معدودة خلال الموسم الجاري بسبب الاعتماد على محمود علاء والونش بشكل أساسي.

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