بعد حلقة علي معلول.. رامز جلال يتصدر تويتر.. ومغردون: ابن الاهلي

ودشن عدد كبير من رواد موقع تويتر #رامز_مجنون_رسمى وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :



التعبان اهون من انه يمضى للزمالك ابننا الاهلاوى #رامز_مجنون_رسمى

على معلول ابن النادى #رامز_مجنون_رسمى

وين اللي يقولون تمثيل واضح مره اليوم انه حقيقة #رامز_مجنون_رسمى

وقع علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.



