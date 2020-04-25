إحضروا له الثعبان .. رد جماهير الأهلى على حركة علي معلول فى برنامج رامز.. واخد قلبنا من زمان..شاهد

احضروا له الـثعبان حالًا"، فى رسالة منهم أن لاعبى الأهلى لا يهابوا شيئًا عند ذكر الكيان الأحمر .

وعلقت جماهير النادى الأهلى كالتالى :

- اصلا هو واخد قلبنا من زمان كده كده .

-عظمه علي عظمه.

-المخلص.

-أفريقيا السنادي يا علولو.

-فالقلب اقسم بالله .





وعند تعرض "على معلول" للمقلب، هدد رامز جلال معلول بأن يحضر له ثعبان ، فخاف معلول بشكل كبير وطالبه بإبعاده، ليرد رامز أنه يمكن أن يمضي معلول لنادي الزمالك بهذه الطريقة، لكن معلول رد عليه قائلًا:" لا هات التعبان.. التعبان أهون ."





وقاد معلول فريقه الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي.





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لمنتصف شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



