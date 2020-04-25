أخبار الأهلي.. أول رد فعل رسمي من الأحمر على حلقة علي معلول.. سموحة يقترب من ضم الحارس الثالث

- حرصت إدارة الأهلي علي صرف رواتب شهر أبريل للاعبي الفريق الاول والنشاط الرياضي وجميع الموظفين والعاملين دون المساس بها.
- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.
- علق النادي الأهلي على تصريحات علي معلول نجم الفريق ومنتخب تونس خلال لقائه فى برنامج رامز مجنون رسمي.
- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.
- كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب رحيل أحد حراس مرمى الأهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .