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رياضة

أخبار الأهلي.. أول رد فعل رسمي من الأحمر على حلقة علي معلول.. سموحة يقترب من ضم الحارس الثالث

السبت 25/أبريل/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


- حرصت إدارة الأهلي علي صرف رواتب شهر أبريل للاعبي الفريق الاول والنشاط الرياضي وجميع الموظفين والعاملين دون المساس بها.


- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.


- علق النادي الأهلي على تصريحات علي معلول نجم الفريق ومنتخب تونس خلال لقائه فى برنامج رامز مجنون رسمي.


- واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.




- كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب رحيل أحد حراس مرمى الأهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .
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