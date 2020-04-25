بداية استئناف الدوري الإنجليزي.. آرسنال يعلن عودة لاعبيه للتدريبات





ونشر النادي الإنجليزي بيانًا أكد فيه عودة لاعبي الفريق للتدريبات الجماعية بمركز التدريبات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيكون متبوعًا بالتنفيذ الصارم للتعليمات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي، في مؤشر لقرب عودة منافسات الدوري.





يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وكان النادي اللندني، قد أعلن الشهر الماضي، إصابة مديره الفني، الإسباني ميكيل أرتيتا، بفيروس كورونا المستجد.

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي، اليوم السبت، السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالعودة للتدريبات الجماعية، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.