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رياضة

عقب أزمة النقاز .. الزمالك يرسل جزءا من مستحقات خالد بوطيب

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:20 ص
خالدبو طيب
خالدبو طيب
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة في ملف خالد بوطيب نجم الزمالك السابق والنادي عقب قرار فسخ التعاقد بالتراضي.


وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2" أن الزمالك أرسل رسميا شيك خاصا بجزء من مستحقات اللاعب كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد.


وأضاف إبراهيم فايق أن الزمالك حرص على سداد بعض من مستحقات اللاعب خاصة عقب أزمة حمدي النقاز للاعب الفريق السابق والنادي وتصريحاته بسبب عدم الحصول على مستحقاته.


وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم كشف عن حقيقة إرسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة الى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم ونفى صحة الأمر .

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا جاء على النحو التالي:."بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
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