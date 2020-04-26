عقب أزمة النقاز .. الزمالك يرسل جزءا من مستحقات خالد بوطيب

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة في ملف خالد بوطيب نجم الزمالك السابق والنادي عقب قرار فسخ التعاقد بالتراضي.
وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2" أن الزمالك أرسل رسميا شيك خاصا بجزء من مستحقات اللاعب كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد.
وأضاف إبراهيم فايق أن الزمالك حرص على سداد بعض من مستحقات اللاعب خاصة عقب أزمة حمدي النقاز للاعب الفريق السابق والنادي وتصريحاته بسبب عدم الحصول على مستحقاته.
وكان وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم كشف عن حقيقة إرسال الفيفا مبلغ 500 ألف دولار مساهمة الى الجبلاية نظرًا لـ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم ونفى صحة الأمر .