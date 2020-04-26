وكيل حميد أحداد يكشف حقيقة قرب رحيل اللاعب عن الزمالك

أكد محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد نجم الزمالك المعار لـ الرجاء المغربي أن هناك رغبه قويه من جانب الفريق المغربي لضم اللاعب بشكل نهائي خاصة وان جمال سلامي المدير الفني للفريق أشاد كثيرا بـأداء اللاعب
وأضاف وكيل حميد احداد في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن مسؤولي الرجاء تحدثوا معه بشكل رسمي من اجل ضم اللاعب ولكن أزمة فيروس كورونا أجلت الأمر.
وتابع أن الزمالك و الرجاء تربطهما علاقة قوية ولكن القرار النهائي بشان مشاركه اللاعب خلال مباراة الفريقين في يد الزمالك.
اما بشان نسبة الدفاع الحسيني من اعارة اللاعب من الزمالك ل الرجاء فأكد ان نسبة 20% جيدة ولكن الامر سيختلف في تم البيع النهائي لـ الرجاء.