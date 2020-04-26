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رياضة

محمد فضل: إلغاء الدوري المصري أمر مستبعد تماما .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:02 ص
محمد فضل عضو اللجنة
محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
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ياسمين تيسير
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة أن اللجنة أعدت ملف كامل لاستكمال الدوري المصري مشددا ان قرار عودة البطولة سيادي وليس في يد اللجنه الخماسية.
وأضاف محمد فضل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن اللجنة الخماسية تدرك تماما مدى صعوبة استكمال البطولة خاصة بالنسبة للموسم المقبل ولكن الجميع على أتم استعداد للتحمل من اجل حماية صناعة كرة القدم.

وتابع محمد فضل أن فكرة إلغاء الدوري المصري امر مستبعد تماما من قبل اللجنه ولكن الأهم هو صحة الإنسان المصري. 

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


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