أحمد مجاهد: عودة الدوري بعد منتصف مايو يسبب كارثة للكرة المصرية لسنوات

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن احتمالية استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد عيد الفطر المبارك.









كانت بعض التسريبات ظهرت في الساعات الماضية حول استئناف بطولة الدوري خلال شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.









قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. إذا لم يسمح للأندية بالبدء في التدريبات حتى منتصف مايو لتكون عودة المباريات بحد أقصى الأسبوع الثاني من شهر يونيو فسيكون استكمال الموسم شبه مستحيل وإذا استكمل سيكون كارثيا على الكرة المصرية لسنوات.









يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.







