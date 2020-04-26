بعد تسريبات الساعات الماضية.. خالد عبدالعزيز يوضح معوقات استئناف الدوري

سلط المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق الضوء على المعوقات التى تواجه استئناف بطولة الدورى المحلي فى مصر ودوريات العالم .





كانت بعض التسريبات ظهرت في الساعات الماضية حول استئناف بطولة الدوري خلال شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيرس كورونا.





قال وزير الشباب والرياضة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: إن مشكلة عودة مسابقات كرة القدم الرسمية حاليًا - من وجهة نظرى - فى أى دولة من دول العالم هى أنه فى حالة ظهور إصابة واحدة - لا قدر الله - بالڤيروس بين لاعبى أو إداريى أو مسئولى فريق ما فإن الأمر يستلزم عزل مخالطيه لمدة أسبوعين على الأقل، وربما يتم عزل بعض لاعبى الفرق التى التقته مؤخرًا وهو ما يستوجب إيقاف المسابقة والعودة إلى نقطة الصفر من جديد.



