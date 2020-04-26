شاهد.. محمد صلاح يحافظ على رشاقته في رمضان





ظهر فى الصورة وهو يؤدى التمارين الرياضية فى شهر رمضان المبارك حفاظا على رشاقته و وزنه.







اختار موقع "Squawka" البريطانى التشكيل المثالى الأفضل للقارة السمراء فى الفترة الأخيرة والذى شهد العديد من النجوم بجانب محمد صلاح، خلال الموسم الجاري 2019/2020، والذي توقف مؤخرا بسبب تفشي الكورونا.



وجاء التشكيل المثالى لنجوم أفريقيا حسب "Squawka"، كالاتي:

حراسة المرمى: الكاميرونى أندريه أونانا

الدفاع: كاليدو كوليبالى، جويل ماتيب، أشرف حكيمى، وسيرجي أورير

الوسط: توماس بارتى، ويلفريد نديدي

الهجوم: محمد صلاح، أوباميانج، رياض محرز، ساديو مانى



نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من خلال خاصية الاستورى.