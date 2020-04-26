نصائح طب الأسنان الوقائى بأسوان: كيف تتغلب على النمو البكتيرى داخل الفم خلال الصيام

فترة الصيام الطويلة من بعد السحور حتى أذان المغرب تؤدى إلى حدوث النمو البكتيرى فى الفم بسبب تخمر بقايا الطعام وتحللها، لذا يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة جيدًا بعد السحور لضمان سلامة الأسنان.



ويقول الدكتور محمد البوشى، مدير إدارة طب الأسنان الوقائى بمديرية الصحة بأسوان ومدير مركز المدينة لطب الأسنان، إن تخمر بقايا الطعام بالفم فى حالة عدم نظافة الأسنان بعد السحور يؤدى إلى تكوين الحامض الذى يتسبب فى حدوث تسوس الأسنان والرائحة الكريهة، علاوة على تكوين الترسيبات الجيرية على الأسنان.



وينصح الدكتور البوشى بضرورة استخدام فرشاة الأسنان جيدًا عقب السحور لمنع حدوث هذه الأضرار الصحية للأسنان، أما بعد الإفطار فيفضل استخدام فرشاة الأسنان أيضًا ولكن الأهم هو استخدامها عقب السحور، حيث لا يدخل بعدها أى سوائل أو مشروبات خلال ساعات الصيام.



وأضاف أن تناول الخضراوات مثل الجزر والخيار والخس وغيرها عقب الإفطار يلعب دورًا كبيرًا فى الحفاظ على صحة الأسنان، نظرًا لاحتواء الخضراوات على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى طبيعة الخضراوات الغضة التى تؤدى إلى نظافة الأسنان.



وأشار إلى أنه ينصح أيضًا باستخدام الفرشاة وتنظيف الأسنان عقب تناول التمر على الإفطار نظرًا لوجود لزوجة عالية فى التمر، مما يجعله يلتصق على سطح المينا، ولكن في العادة يتناول الصائم بعض الوجبات والأطعمة السوائل خلال الفترة من المغرب إلى السحور مما يقلل من تأثير لزوجة التمر على الأسنان.



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