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وزير المالية: محادثتنا مع صندوق النقد تستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:52 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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كريم الخطيب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأزمة التى نعانى منها بخصوص فيروس كورونا تعتبر أزمة جديدة نعانى منها لأول مرة، موضحا أن الأداء الخاص بالمالية يتعامل مع الصدمة التى نعانى منها سواء محليا أو عالميا.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن المجموعة المالية الوزارية تتعامل مع توابع فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.


وأشار وزير المالية، إلى أن محادثتنا مع صندوق النقد تستهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، ونسعى لحماية الاقتصاد المصري من أى تأثيرات سلبية خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير المالية أن بعض الإرادات تأثرت نتيجة الإغلاق أو الظروف الاستثنائية التى تعرضنا له، ولكن الإصلاح الاقتصادى الذى تم ساهم فى مواجهة كورونا، الإصلاحات الاقتصادية نالت إشادة من جميع المؤسسات الدولية.  

وانطلق منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، وكشف عددًا من الأرقام الاقتصادية الجديدة في ظل وجود فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
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