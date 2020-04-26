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أخبار البلد

معيط : بعض إيراداتنا تأثرت نتيجة الإغلاق والظروف الاستثنائية التي نمر بها

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:05 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
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محمود مطاوع
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أداء الموازنة العامة للدولة والمالية العامة يتعامل مع الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي بأداء طيب.


وأضاف معيط أن الأزمة تتطلب إنفاقا زائدا، مشيرا الى ان بعض إيراداتنا تأثرت نتيجة الإغلاق والظروف الاستثنائية التي نمر بها.


وأشار إلى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا جيدا.. ويجب ان  نحافظ على المكتسبات في ظل الظروف الاستثنائية.


وأكد ان المحادثات مع صندوق النقد بدل الدعم الفني اصبح تمويلا ودعما فنيا، مشيرا إلى أن استمرار دعم الثقة في السوق.. والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ، والذي استطاع ان يوفر للحكومة والدولة المصرية مساحة مالية جيدة.


وقال ان الحكومة تمتص جزءا كبيرا جدا من الصدمات وأي تأثيرات سلبية في الفترة المقبلة لافتا الى ان الاقتصاد المصري يستطيع ان يكون قادرا على التعافي بصورة سريعة.. ليعود وينمو بالمعدلات المرجوة.
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