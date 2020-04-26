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اقتصاد

مواد البناء : الصادرات أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اكد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة نجحت حنى الآن في التعامل مع أزمة كورونا.

وأضاف ان الحكومة قامت  بخطوات واجراءات صحيحة ومدروسة واتخاذ تدابير مناسبة طبقا للظروف التي تفرضها مستجدات انتشار كورونا.

وأشار «الدسوقي» فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الي أهمية القرارات الاقتصادية والتدابير الاحترازية للدولة منذ بداية الأزمة خاصة علي مستوي المنظومة الصحية والطبية والحوافز الضريبية والمالية لسوق المال

وأوضح  أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لدعم الصناعة ومنها خفض أسعار الغاز والكهرباء وأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتشحيع الاستثمار الصناعي.

ولفت إلي ان الصادرات من القطاعات الاكثر تضررا بأزمة كورونا مقارنة بالقطاع الصناعي خاص بإعادة تشغيل المصانع الصينية واستئناف سلاسل الإمداد في توريد مستلزمات الإنتاج والخامات.
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