محمد فضل: سأدعم حسام غالي رئيسا لـ النادي الأهلي.. فيديو

كشف عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، عن حقيقة ترشحه على رئاسة النادي الأهلي .





وقال فضل ، عبر اون تايم ، أنه لم يترشح على رئاسة الأهلي بل سأدعم حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة لـ نادي الجونة الحالي على توليه رئاسة الأهلي فى اى مرحلة قادمة .





وأكد فضل دعمه لـ حسام غالي بكل قوة ليتولى رئاسة النادي الأهلي، بناء على التدرج الإداري وما تعلمناه داخل الأهلي من مبادئ.





يذكر أن اتحاد الكرة قرر تقليص عدد أعضاء المجلس المقبل إلى ٩ بدلا من ١١ مثل السابق.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر، منذ الشهر الماضي، وحتى نهاية أبريل الجاري، مع توقعات بزيادة المدة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





