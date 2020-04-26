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رياضة

يواجه منافسة من مانشستر سيتي.. مدافع ريال مدريد على رادار آرسنال

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكدت تقارير صحفية إسبانية سعي أرسنال للتعاقد مع نجم ريال مدريد، بعد فشله فى الموسم الأول مع الفريق.


وتشير صحيفة "دون بالون" لرغبة الجانرز في استغلال تراجع أسهم المدافع إيدير ميليتاو، بعد فشله في إقناع المدرب زين الدين زيدان.


ويثق زيدان بشكل كامل في الثنائي سيرجيو راموس ورافييل فاران، رغم كون إيدير ميليتاو أغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد بـ50 مليون يورو.


وشارك ميليتاو في 4 هزائم مع للميرينجي هذا الموسم، ليصبح وجوده في التشكيل مرتبطا بتراجع نتائج الفريق.


وسيواجه أرسنال منافسة على خدمات المدافع البرازيلي، متمثلة في الغريم مانشستر سيتي الراغب هو الآخر في إضافة مدافع جديد لصفوفه.
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