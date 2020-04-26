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ديني

ماذا فعل سيدنا إبراهيم مع أبيه عندما توعده بالرجم؟.. على جمعة يرد

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:22 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- أراد أن يهدي قومه إلى التفكر والتعقل؛ فلم يؤذي أحدًا وإنما ذهب إلى الأصنام التي لا تشعر ولا تفكر ولا تحس و هي صنعة وفتنة؛ فقام بتكسيرها، وعندما سأله قومه، أجاب: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ"، ( سورة الأنبياء: الآية 63).  

وأضاف "جمعة" خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- فعل ذلك لحثهم على التفكر والتدبر في شأنهم وماذا يعبدون؛ لأنه رحيم بهم.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء  أن سيدنا إبراهيم كان يستغفر لإبيه عندما يتوعده بالرجم، لافتًا: الأكثر من ذلك، أنه أخده معه في الهجرة مع السيدة سارة، مستندًا إلى قوله - تعالى-: ( قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا)، ( سورة مريم: الآية 46)، وقوله  أيضًا: ( إلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)، ( سورة الممتحنة: الآية 4).

وأشار المفتي السابق أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام- سمي بهذا الإسم؛ لأنه كان أبًا رحيمًا، وإبراهيم تعني:  "أب رحيم"؛ فسيدنا إبراهيم كانت تحركه الرحمة، والرحمة في القرآن هي البداية في قول الله سبحانه وتعالي "بسم الله الرحمن الرحيم".

و نبه الدكتور على جمعة  أن الرحمة يتولد منها الحب، والحب يتولد منه العطاء؛ فهما وجهان لعملة واحدة، والعطاء يتولد منه التفكر والتعقل والحكمة، لافتًا: كونه أب رحيم؛ جعله بارًا بوالديه متأملًا في الكون، رافضًا لكل ما هو ضد العقل والمنطق.




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