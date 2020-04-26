بوش الأب والبنادورا

ولعلك سمعت عزيزي القارئ عن أسطورة صندوق البنادورا الإغريقية والتي رأيتها في أفلام كثيرة ولكنك لا تعلم إنها حقيقة بالفعل ومعدة من سنين طويلة وذلك للسيطرة علي العالم بالكامل ( حروب الجيل الخامس التكتيكية ومتواليتها ).





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صندوق البنادورا عبارة عن أضخم مشروع في تاريخ أمريكا ويسمي بأسلحة حروب الجيل #الخامس للسيطرة الكاملة علي العالم وده يرجعنا لبعض تصريحات " ديك تشيني " نائب الرئيس الأمريكي #بوش الابن ووقتها كان منصبه وزير الدفاع الأمريكي والذي أقر بنفسه فتح المشروع بيد بوش الابن سنة ٢٠٠٢ وتجربة أحد الأسلحة منه في #العراق سنة ٢٠٠٣ وطبعًا المشروع مُعد من وقت تولي بوش الأب نفسه .









وإليك عزيزي القارئ محتوي المشروع التسليحي الأخطر..





• أولًا... طائفة أسلحة حرب النجوم للصواريخ المضادة .... وهو عبارة عن استخدام نظام الصواريخ العالمية من خلال الأقمار الصناعية أو الاستخدام الجزئي لمسرح عمليات بعينه في منطقة محددة.









• ثانيًا ... طائفة أسلحة هارب HARRP.... أو مشروع الطاقة الفعالة ذات التردد العالي وهو متخصص في استخدام النبضات الكهرومغناطيسية و"هنشرح لاحقًا فيه كتير".





• ثالثًا ... طائفة سلاح الكميتريل والبايوتريل ... وده من خلال استخدام بعض المواد اللي بيتم تركيبها ونشرها في الجو ودي اللي بتعمل كمية أمطار غزيرة والهدف منها إغراق مناطق بعينها مع التلاعب في التوازن البيئي للكائنات زي النباتات والحيوانات والحشرات ومن خلالها يتم نشر #الذعر في العالم ودي تحديدًا كلنا بنتعرض ليها باستمرار.





• رابعًا ... مشروع بوش ٤١ ... وده خاص بنقل ٣٥٠ رأس نووية من أمريكا لإسرائيل لإعادة تجديد القلب النووي من إسرائيل ونشرها مرة أخري من خلال مقرات سفارتها علي مستوي العالم.





• خامسًا ... طائفة الأسلحة التكتيكية... ودي بقي متخصصة في تصغير حجم الأسلحة النووية وإعادة هيكلة أسلحة الليزر بمختلف أنواعها وكيفية تفعيل التفجير الجحمي وده من خلال تفجير الغازات بأنواعها في الجو.





• سادسًا ... طائفة أسلحة القنبلة الألكترونية E_Bomb.... ودي اللي بتشتغل علي تعطيل كل المعدات وأدوات التسليح اللي بتشتغل بالكهرباء بالإضافة لتحولها من الحالة الصلبة للغازية وكمان السلاح ده يتضمن مشروع الشعاع الازرق الخاص بوكالة #ناسا الفضائية Blue_Beam وده تحديدًا اللي أصغر تقنية فيها هي (الهولوجرام) واللي انتشر مؤخرًا فيديوهات كتير لانتشار شخصيات وكائنات في السماء وبمختلف الدول واللي بتعتمد علي الخداع البصري وتغير المفاهيم الفكرية والعقلية من خلال التلاعب بالصورة.





** طبعا كل اللي حضرتك قريته فوق ده بيخدم عليه طائفة كبيرة من مجموعات #الثعالب الرمادية #والذئاب المنفردة واللي مؤخرًا ظهرت من خلال عمليات #إرهابية في مختلف دول العالم واللي محدش بيقدر يعرف مصدرها جاي منين وده من خلال تجنيد #عملاء في مختلف العالم باستخدام التكنولوجيا والأقمار الصناعية والهدف كله السيطرة علي العالم ونشر #الرعب في النفوس البشرية بس خد بالك في مناطق محددة في العالم لا يتم تتبعها بالأقمار الصناعية أبدًا ولا حتي #متشافة للعفريت.









** ومش عايزين ننسي محاضرة الكولونيل "دامزي هاوس" في شبكة معلومات القوات الأمريكية #الجوية واللي قال فيها إن إمريكا بحلول سنة ٢٠٢٥ هتكون قادرة علي #التلاعب في الطقس العالمي عن طريق تكنولوجيا عسكرية غير نووية تم #تجربتها بنجاح في سنة ١٩٩٦ وكما أشار بتوصيات مهمة #للبنتاجون بضرورة تطوير الأسلحة ده لخلق كوارث طبيعية #اصطناعية هدفها الأول نشر الفيضانات والمجاعات #والامراض في العالم مع نشر اعلام موجه الهدف للمواطن الأمريكي بضرورة تقبل #الاختراعات ده وكمان أقر بنفسه إن إمريكا استخدمت سلاح الكميتريل والبايوتريل في حروبها في العراق وأفغانستان وكوسوفو بالإضافة كسلاح لتعطيل بعض المشروعات في #كوريا الشمالية .







