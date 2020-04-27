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ثقافة

محمد حسنين هيكل بين الجمهور على قناة هيئة الكتاب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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طارق موسى

أتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي؛ قبل ساعات؛ على قناتها على يوتيوب؛ مشاركة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٩١ ، ضمن مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.

وتذيع قناة الهيئة 14 حلقة على موقع يوتيوب الخاص بها؛ لمشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف التخصصات؛ فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال ثلاثة عقود مضت، قام على إعدادها المخرج والمونتير أحمد أبو زيد بإشراف مدير مركز المعلومات بهيئة الكتاب إسلام بيومى.

وبحسب الدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة؛ يتاح تباعا لجمهور المبادرة الأرشيف المرئي لندوات ومشاركات شخصيات مصرية عظمى بمختلف تخصصاتها؛ تواجدت بدورات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ العام 1988 وحتى العام 2018 ، بخلاف خاصية تحميل إصدارات مختارة للهيئة عبر موقع وزارة الثقافة.

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