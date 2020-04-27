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فن

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:16 ص
العوضي وياسمين عبد
العوضي وياسمين عبد العزيز
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آيه عاطف
حرص الفنان أحمد العوضي، على توجيه رسالة رومانسية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد النجاح الذي حققه كل منهما في الموسم الرمضاني الحالي 2020.

نشر أحمد العوضي، صورة ياسمين عبد العزيز، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا :"شكرا انك في حياتي .. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك وشكرا علي انك حته مني".

وتابع قائلًا :"انا ناجح بيكي وليكي الف الف شكر ليكي يا ست الناس ... بحبك".

يذكر أن حقق الفنان أحمد العوضي، نجاحا كبيرا جدًا بأحدث أعماله "الاختيار" حيث يجسد شخصية الارهابي هشام عشماوي، أمام الفنان أمير كرارة.

بينما تخوض ياسمين عبد العزيز، الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حقق نجاح كبير جدًا منذ بداية عرضه على التلفزيون.
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