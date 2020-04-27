مسلسل شاهد عيان الحلقة 3.. الكوابيس تضع بسمة فى مأزق

وبدأت احداث الحلقة الثالثة من مسلسل شاهد عيان باكتشاف ليلى "بسمة " انه كان كابوس وانها لم تقتل احد فى الحلقة الماضية.

وتتحدث ليلى مع الطبيب النفسي عن علاقتها بأختها ندى التي قتلت وتقول لها أنها في طفولتها لم تكن قريبة منها ولكن في الكبر أصبحت لها كل شيء لكن أخر فترة شعرت بأنها كانت بعيدة عنها.





وبرغم كل المشاكل التي يتعرض لها "عمر" حسن الرداد إلا أنه يهتم بمعاملة "خديجة" ابنته ويحاول تعويضها عن فقدان والدتها هنا شيحة.





وفي نهاية الحلقة يذهب شخص يدعى أنه طبيب نفسي اسمه مجدى وأنه يعالج عمر زوج أختها ويخبرها بأن أختها قتلت بسبب زوجها عمر وأنه يشعر بتأنيب الضمير.





ويعتقد أنها لم تموت وتتصل ليلى بعمر الذي ينكر لها معرفته بهذا الشخص ويؤكد لها أن ندى شقيقتها على قيد الحياة ويتصل عمر بصديقه راجح ليحاول الوصول إلى ليلي لتكتشف حقيقة أن شقيقتها على قيد الحياة.