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فن

منهم شيكو وهند صبري.. نجوم الفن يهنئون نور اللبنانية بدورها في البرنس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:39 ص
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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آيه عاطف
هنأ نجوم الفن الفنانة نور اللبنانية على دور "علا" التي تقوم بأداءه في مسلسل "البرنس"، وذلك بعد عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر رمضان الكريم.

حيث كتبت الفنانة هند صبري على صفحتها الشخصية إنستجرام: "مبروك حبيبتي"، وعلقت الفنانة راندا البحيري "قمر حبيبتي".

وعلقت لها الفنانة جومانا مراد: "أقمر يا روحي ألف ألف مبروك"، وقالت مي كساب: "مبروك حبيبتي، ومن ناحيته كتب لها الفنان أحمد شامي: "قمر يانور"، اما الفنان أحمد زاهر الذي يشاركها في نفس المسلسل: "قمر".
 
 وكتب لها الفنان شيكو: "مبروك يا نونو"، وكتب لها الفنان نيكولا معوض: "مبروك"،  وكتبت لها الفنانة درة زروق: "هايلة في المسلسل يا حبيبتي برافو" وردت عليها الفنانة نور شكرا يا درة يارب اللي جاي برده يعجبك.

وفي وقت سابق نشرت نور، صورة لها بشخصية "علا"، وكتبت: "علا فى مسلسل البرنس، من الشخصيات اللى حبيتها وتأثرت ببساطتها"، وتابعت: "عايزة أشكر كل حبايبى اللى باركولى على المسلسل، بجد مبسوطة جدًا بحماسكم ده ومستنية رأيكم".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى
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