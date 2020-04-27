مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 3.. محمود حميدة يثير الشكوك حول مقتل نسرين أمين

انطلقت اليوم ثالث حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020.
وبدأت احداث الحلقة الثالثة من المسلسل بوصول سيارات الإسعاف وفتح النيابة العامة التحقيق لكشف غموض قتل نهى ونقلها للمشرحة.
ودارت أحداث الحلقة باستمرار النيابة العامة فى التحقيق مع ريهام حجاج التى تجسد شخصية "دنيا" وصديقة نهى، وكشفت بأنها اتصلت بها قبل قتلها بساعات تخبرها بأنه تعانى من ألم بسبب الحمل فذهبت بصحبة وائل صديقهما للاطمئنان عليها وفوجئا بقتلها.
وشهدت الحلقة اتصال الفنان محمود حميدة "سليم" بأحد الأشخاص يؤكد له مقتل نهى ليستمر مسلسل الغموض حول شخصية "سليم" الذى يتظاهر بأنه رجل أعمال ويقوم بأعمال خيرية.
"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.