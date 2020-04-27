مسلسل لما كنا صغيرين الحلقة 3.. محمود حميدة يثير الشكوك حول مقتل نسرين أمين

ودارت أحداث الحلقة باستمرار النيابة العامة فى التحقيق مع ريهام حجاج التى تجسد شخصية "دنيا" وصديقة نهى، وكشفت بأنها اتصلت بها قبل قتلها بساعات تخبرها بأنه تعانى من ألم بسبب الحمل فذهبت بصحبة وائل صديقهما للاطمئنان عليها وفوجئا بقتلها.





وشهدت الحلقة اتصال الفنان محمود حميدة "سليم" بأحد الأشخاص يؤكد له مقتل نهى ليستمر مسلسل الغموض حول شخصية "سليم" الذى يتظاهر بأنه رجل أعمال ويقوم بأعمال خيرية.



