بعد روبوت يوسف الشريف.. عمرو عبد الجليل: بتبعتولي عاوزين تعملوا روبوت انتو عبط؟

عبّر الفنان عمرو عبد الجليل، عن استيائه من بعض المتابعين الذين قاموا بإرسال رسائل له لصنع "روبوت" بعد حلقته في مسلسل "النهاية" التي صنع بها روبوت "زين" للفنان يوسف الشريف ضمن أحداث المسلسل.
كتب عمرو عبد الجليل، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ياجماعه انتو بتبعتولي عاوزين تعملو روبوت انتو عبط ؟".
شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا في الأحداث حيث استطاعت سهر الصايغ، أن تصنع روبوت يشبه حبيبها زين "يوسف الشريف" وذلك بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل".
بينما "زين" يستطيع الهرب من العصابة التى قامت بخطفه ويرأسها الحريقي "محمد لطفى"، وطالبته بالتعاون معها فى توفير الطاقة والاستفادة بمشروعة الذى لم ينفذه التكتل الذى يعمل به.
مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وسهر الصايغ وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.