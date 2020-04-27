بعد روبوت يوسف الشريف.. عمرو عبد الجليل: بتبعتولي عاوزين تعملوا روبوت انتو عبط؟

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا في الأحداث حيث استطاعت سهر الصايغ، أن تصنع روبوت يشبه حبيبها زين "يوسف الشريف" وذلك بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل".





بينما "زين" يستطيع الهرب من العصابة التى قامت بخطفه ويرأسها الحريقي "محمد لطفى"، وطالبته بالتعاون معها فى توفير الطاقة والاستفادة بمشروعة الذى لم ينفذه التكتل الذى يعمل به.



