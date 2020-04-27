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أخبار العالم

أستراليا تقترب من الإعلان عن هزيمة كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت 4 ولايات أسترالية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلم في استمرار تراجع منحنى الإصابات في استراليا. 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سجلت ولاية نيو ساوث الاسترالية 8 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد. 

وأشارت إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة في غرب استراليا، والعاصمة، وجنوب استراليا، والإقليم الشمالي. 

وبذلك سجلت استراليا، 6714 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة. 

وبهذه الاصابات الجديدة، تتجه استراليا إلى القضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل كامل. 
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