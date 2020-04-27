أستراليا تقترب من الإعلان عن هزيمة كورونا

أعلنت 4 ولايات أسترالية، اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلم في استمرار تراجع منحنى الإصابات في استراليا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سجلت ولاية نيو ساوث الاسترالية 8 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة في غرب استراليا، والعاصمة، وجنوب استراليا، والإقليم الشمالي.





وبذلك سجلت استراليا، 6714 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة وفاة.





وبهذه الاصابات الجديدة، تتجه استراليا إلى القضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل كامل.