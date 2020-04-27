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رياضة

أهلي جدة السعودي يؤجل حسم مصير ثلاثي الفريق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:16 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
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إسراء أشرف
قررت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، تأجيل حسم مصير مع ثلاثي الفريق سلمان المؤشر، وياسر المسيليم، ومهند عسيري، الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم الجاري،لحين انتهاء فترة توقف المنافسات الجارية، بسبب فيروس كورونا، وعودة التدريبات الجماعية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النادي الأهلي قررت الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتجديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم الجاري، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق الأول، أرجأ تجديد عقود الثلاثي إلى التقرير الفني للصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب الفريق، الذي سيسلمه في نهاية الموسم عن اللاعبين.

ويتابع محمد الحارثي، المدير التنفيذي لأهلي جدة، مع المدرب الصربي احتياجات الفريق خلال الفترة الجارية، إضافة إلى مناقشته معسكر الفريق المقبل، والتقرير الفني عن اللاعبين المحليين والأجانب.
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