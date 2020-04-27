سالم الدوسري نجم الهلال السعودي يكشف عن تلقيه عرضا من الدوري الإنجليزي

كشف الدولي سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، عن تلقيه عرضًا للاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، خلال الفترة المقبلة.







وقال الدوسري في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "أتطلع لفرصة احتراف جديدة حال وصول عرض أوروبي، وهو بالفعل ما حدث خلال الفترة الماضية".





وتابع: "تلقيت عرضًا من الدوري الإنجليزي، لن أتردد في قبول الفرصة حال إتمام الأمور بصفة رسمية".





