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رياضة

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:18 ص
المحترف المصري أحمد
المحترف المصري أحمد عبد الغني
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إسراء أشرف

أكد المحترف المصري أحمد عبد الغني، لاعب دبا الفجيرة، أن تشبيهه بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب الفراعنة، يمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره الكروي.


وقال عبدالغني في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "أعتز بهذا التشبيه، وأتمنى الوصول إلى مستوى محمد صلاح الذي يعد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حاليًا".


وتابع: "لعبت أمام محمد صلاح عندما كان يلعب في المقاولون العرب، وكنت ضمن صفوف فريق غزل المحلة، وتنبأت لزملائي حينها بموهبته الكروية، وكم كان اللاعب يشكل خطورة كبيرة ومتاعب لكل الفرق، وكانت نتائج مقابلتنا دائمًا ما تكون مُرضية ومتساوية، إما بالفوز أو التعادل".


وأشار عبد الغني في تصريحاته إلى أن جمهور الإمارات يعشق محمد صلاح، ومهووسًا بتشجيع ليفربول.


وأضاف: "عندما أقوم بزيارة أحد أماكن التسوق الكبيرة، أجد الجماهير تلتفت حولي لأخذ صورًا تذكارية، على الرغم من سابق معرفتهم بأنني لست اللاعب الذي يقصُدونه".


وأشاد محترفنا المصري، بمستوى الكرة في الإمارات، مع وجود لاعبين يتمتعون بقدر كبير من المهارة من المواطنين والأجانب.


وأضاف: "تجربتي مع اتحاد كلباء لم تستمر طويلًا، لذلك كان قرار إدارة النادي إعارتي إلى دبا الحصن، والذي تفجرت فيه موهبتي وقدمت معهم أفضل العروض، وذلك برفقة المدرب المصري الحالي فتحي سليم، عند قدومي إلى دبا الحصن كان وقتها الفريق يمتلك 5 نقاط، ومع مرور الجولات بات الحصن منافسًا في آخر جولة على الصعود أمام حتا، ووصل رصيدنا إلى 31 نقطة، لكننا لم نتمكن من الصعود".


وعن موقف فريقه حاليًا من الصعود إلى دوري الخليج العربي، أكد عبد الغني  أن دبا سيتمسك بكل الحظوظ، وأن اللاعبين ستقاتل من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز،على الرغم من صعوبة المهمة".


وأتم: "سنعمل كل ما بوسعنا من أجل العودة من جديد إلى دوري الكبار".

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