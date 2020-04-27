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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق ابراهيم العرابى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محور الفريق ابراهيم العرابى، ترعة الطوارئ سابقا ، ورافقه وزير الاسكان ومحافظ القاهرة .

واستمع مدبولي لشرح حول المحور حيث سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

كما أن طول المحور بالأعمال الصناعية عليه يبلغ 13.5 كم، وبعرض ٥٠ مترًا في اتجاهين، يوجد بكل اتجاه (طريق رئيسي به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس - تقاطع شارع بيرتى - تقاطع جمال عبدالناصر - تقاطع شارع مصطفى كامل - تقاطع شارع سبيكو - تقاطع طريق الجبل الأصفر - تقاطع ترعتي الطوارئ - تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي / القاهرة

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