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رياضة

الأهلي يجمد الصفقات الخارجية بسبب غموض موقف عدد الأجانب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قررت لجنة التخطيط لكرة القدم بالاهلي تأجيل الموقف النهائي للصفقات الخارجية لحين وضوح الرؤية فيما يخص عدد المحترفين الأجانب بناء علي الأزمة المثارة حاليًا مع إتحاد الكرة، ويملك الفريق الأحمر 6 محترفين هم علي معلول وأليو بادجي واليو ديانج وجونيور اجايي ووليد ازارو وجيرالدو.

وحال تطبيق قرار إتحاد الكرة سيكون علي الأهلي التخلص من لاعبين منهم مع عدم ضم أي محترف أخر، والأقرب لتلك الرؤية هم الإنجلولي جيرالدو والذي يبحث مسئولي النادي إخطاره رسميًا برحيله لتجنب دفع قيمة التعاقد كاملة ، فيما لا زيال موقف المغربي وليد ازارو غامضًا في ظل إشادة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بمستواه.

وتبدو هناك ازمة شديدة مع وليد ازارو تتمثل في رفض السويسري فايلر بقاءه بينما يشيد به خبراء اللعبة ولجنة التخطيط مع صغر سنة، ولكن المهاجم المغربي نفسه يرغب في الرحيل ويرفض تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير 2021.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي عدم إبرام أي صفقات خارجية لحين وضوح الرؤية في موقف اللاعبين الأجانب وقرار إتحاد الكرة خاصة في إعتبار لاعب شمال أفريقيا محلي، لتجنب أي خسائر مالية في ترك اللاعبين مجانا ودفع عقودهم كاملة.

وطلب السويسري رينيه فايلر التعاقد مع صانع ألعاب أو جناح يجيد اللعب في الجانبين الايمن والأيسر ورشح لع نجم صن داونز الأول جاستون سيرينو وهناك رغبة شديدة في التعاقد معه حتي مع الحصول علي خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد.

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