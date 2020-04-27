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اقتصاد

بقيمة جنيهين.. انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:46 ص
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 27-4-2020 "رابع أيام شهر رمضان"، بواقع جنيهين اثنين، ليسجّل سعر الذهب للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 750 جنيهًا، بعد أن سجّل نحو 752 جنيهًا أمس.


ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الإثنين، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


أسعار الذهب في مصر

 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

  يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 855 جنيهًا إلى 857 جنيهًا.

 

 يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 784 جنيها إلى 786جنيها

 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 748 جنيها إلى 750 جنيها

 

 ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 641 جنيها إلى 643 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

 

  ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 499 جنيها إلى 500  جنيه.


  ويتراوح سعر الجنيه الذهب 5,984 جنيها إلى 6,000، يزن 8 جرامات.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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