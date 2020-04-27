AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يعمل على تصعيد جوهرته للفريق الأول.. وخيار الإعارة مطروح

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

يخطط برشلونة لترقية نجمه الشاب أنسو فاتي للفريق الأول بشكل رسمي إذا حافظ على تطوره بعد التألق اللافت هذا الموسم.

وظهر اللاعب البالغ 17 عاما بشكل باهر مع مدرب برشلونة السابق إرنيستو فالفيردي في بداية الموسم، ليقرر النادي تجديد عقده حتى 2022 بشرط جزائي يبلغ 170 مليون يورو.

وتضمن الاتفاق على تجديد العقد رفع الشرط الجزائي لـ400 مليون يورو كإجراء لتحصين مستقبل اللاعب، بعد ترقيه للفريق الأول.

ويفكر برشلونة في الاستعانة بفاتي مع الفريق الثاني إذا بلغ الأدوار الفاصلة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعانى أنسو فاتي بعض الشيء من تراجع دوره مع الفريق الأول منذ تولي المدرب كيكي سيتين مسؤولية تدريب الفريق، لكن تعدد الإصابات أعاد له الأمل مرة أخرى.

وستكون مشكلة برشلونة في الخوف على تراجع تطور اللاعب، في حالة التعاقد مع أسماء هجومية رنانة على غرار لاوتارو مارتينيز ونيمار، مما قد يجعل خيار خروجه معرارا لعام واحد مطروحا.

ويعمل النادي الكتالوني حاليا على تطوير اللاعب من الناحية البدنية، كونه اللاعب في مرحلة نمو وعانى من بعض المشاكل البدنية بعد مشاركاته مع الفريق الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر الكلاسيكو| كيكي سيتين يتحدث عن أمنيته لـ ميسي .. وكواليس لقائه مع جوارديولا

برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

مدرب هولندا يؤمن منصب كيكي سيتين في برشلونة

خطوة جديدة تقرب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

تعرف على جديد صفقة لاوتارو وبرشلونة

برشلونة يحاول بقوة تعويض سواريز بالتعاقد مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

آيتن عامر تطلب من زوجة يوسف الشريف أن تصنع لها روبوتا.. والأخيرة ترد

عادات كارثية تجنبها في رمضان.. فيديوجراف

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تخالفه

في اليوم الرابع من رمضان ..تعرف علي بؤر كورونا في المحافظات

انتبه.. السفر إلى هذا المكان يبيح لك الفطر في رمضان سواء كان فيه مشقة أم لا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة