برشلونة يعمل على تصعيد جوهرته للفريق الأول.. وخيار الإعارة مطروح

يخطط برشلونة لترقية نجمه الشاب أنسو فاتي للفريق الأول بشكل رسمي إذا حافظ على تطوره بعد التألق اللافت هذا الموسم.

وظهر اللاعب البالغ 17 عاما بشكل باهر مع مدرب برشلونة السابق إرنيستو فالفيردي في بداية الموسم، ليقرر النادي تجديد عقده حتى 2022 بشرط جزائي يبلغ 170 مليون يورو.

وتضمن الاتفاق على تجديد العقد رفع الشرط الجزائي لـ400 مليون يورو كإجراء لتحصين مستقبل اللاعب، بعد ترقيه للفريق الأول.

ويفكر برشلونة في الاستعانة بفاتي مع الفريق الثاني إذا بلغ الأدوار الفاصلة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعانى أنسو فاتي بعض الشيء من تراجع دوره مع الفريق الأول منذ تولي المدرب كيكي سيتين مسؤولية تدريب الفريق، لكن تعدد الإصابات أعاد له الأمل مرة أخرى.

وستكون مشكلة برشلونة في الخوف على تراجع تطور اللاعب، في حالة التعاقد مع أسماء هجومية رنانة على غرار لاوتارو مارتينيز ونيمار، مما قد يجعل خيار خروجه معرارا لعام واحد مطروحا.

ويعمل النادي الكتالوني حاليا على تطوير اللاعب من الناحية البدنية، كونه اللاعب في مرحلة نمو وعانى من بعض المشاكل البدنية بعد مشاركاته مع الفريق الأول.