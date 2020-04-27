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رياضة

فضيحة.. حارس يوفنتوس يكشف عن حبه للتدخين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث حارس يوفنتوس فويتشيك تشيزني عن تفاصيل ولعه بالتدخين أيام لعبه مع أرسنال.

وانتشرت فضيحة كبرى في غرف الملابس أرسنال، بعد قيام الحارس البولندي بإشعال السجائر بعد خسارة الجانرز أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين عام 2015.

وصرح تشيزني لموقع "Arsenal Nation" قائلا: "في وقتها كنت أدخن بشكل مستمر، والمدرب كان يعرف ذلك، لكنه لم يكن يرغي في تدخين أحد بغرف الملابس".

وأضاف حارس يوفنتوس الحالي: "بسبب المشاعر السبلية بعد المباراة، قمت بإشعال السجائر في غرفة الاستحمام وشاهدني أحد اللاعبين وقام بإخبار المدرب، غرمني وكانت هذه النهاية".

وتسببت الواقعة في انتهاء مسيرة تشيزني مع أرسنال، قبل أن ينتقل للدوري الإيطالي ويعيد اكتشاف نفسه مع روما أولا على سبيل الإعارة، قبل الانتقال ليوفنتوس.
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