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رياضة

ضرر جديد يتعرض له ليفربول بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:07 م
ليفربول
ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا عن تأجيل أعمال التوسعة في ملعبه أنفيلد رود، لمدة عام على الأقل، بسبب فيروس كورونا.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه أنه وجراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، فأن أعمال توسيع الاستاد التي كان مقررًا لها أن تنطلق نهاية هذا العام، تم تأجيلها لمدة عام آخر على الأقل."

وأضاف النادي أنه بذلك التعديل، فإن عملية توسعة الأنفيلد ستنتهي منتصف عام 2023، بدلًا من منتصف عام 2022.

يذكر أن ليفربول كانت لديه خطة لعملية توسعة في مدرجات ملعبه أنفيلد رود، بإضافة 7 آلاف مقعد إضافية ، حيث تبلغ سعة الملعب 54 ألف مقعد.
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