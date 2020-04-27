رامي صبري يغني "فاكر عينيها" بشكل جديد.. التفاصيل

نشر الفنان رامي صبري فيديو ،علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" ، وظهر رامي صبري في الفيديو، وهو يغني اغنية "فاكر عينيها" علي "البيانو".





ومن ناحية اخري حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري، نجاحا كبيرا جدًا واقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".



