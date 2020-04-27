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رياضة

توتنهام يعلن رجوع لاعبيه للتدريبات ويزيد التكهنات بعودة الدوري الإنجليزي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الاثنين، عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات في مقر النادي رغم تفشي فيروس كورونا.

وكان نادي أرسنال أعلن أول أمس عودة لاعبيه للتدريبات في مقر الفريق، ليصبح أول نادٍ إنجليزي يتخذ تلك الخطوة.


ونشر النادي اللندني بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه عودة اللاعبين إلى التدريبات غدًا وفقًا للتعليمات التي أصدرتها الحكومة البريطانية، مشددًا أنه سيتم اتخاذ كافة إجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالتباعد المكاني بين الأفراد،.

وأشار النادي أنه سيتم توفير العديد من الملاعب في المركز التدريبي بحيث يتدرب كل لاعب في ملعب بمفرده، وأن كل لاعب سيأتي لمقر النادي لأداء التمرين، ثم يغادر لمنزله على الفور، كما أنه سيتم تواجد عدد قليل من أعضاء الجهاز الفني مع اللاعبين.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز، قد تم تأجيله لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.
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