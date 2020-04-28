لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

أكد الحاج ضيوف نجم الكرة العالمية أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول لاعب رائع وجيد لكنه لن يحتفظ بنفس أدائه حال رحل الستغالي ساديو ماني نجم الفريق عن الفريق الإنجليزي. أدائه





وأضاف الحاج ضيوف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2" أنه كان أول لاعب سنغالي ينضم لـ فريق ليفربول مشددا على أن أزمته كانت بسبب مدرب الفريق وقتها وطريقه تعامله معه





وتابع الحاج ضيوف أنه ينصح كلا من محمد صلاح و ساديو ماني بالبقاء داخل ليفربول مشددا انهما لن يجدا مدرب على دراية بكيفية التعامل معهم مثل يورجن كلوب.





وتابع الحاج ضيوف أن مصر من أفضل الأكاديميات التي تفرز لاعبين على مستوى عال للعالم كله وليس فقط لـ أفريقيا.





وأكمل الحاج ضيوف أن الاهلي والزمالك من افضل الفرق العالمية مشددا على ان من يريد تعليم كره القدم عليه ان يتابع الاهلي والزمالك او ليفربول وليس ريال مدريد او برشلونة.





وتابع أنه لا يجد اي فريق افضل من قطبي الكرة المصرية.