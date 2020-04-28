AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد الحاج ضيوف نجم الكرة العالمية أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول لاعب رائع وجيد لكنه لن يحتفظ بنفس أدائه حال رحل الستغالي ساديو ماني نجم الفريق عن الفريق الإنجليزي. 

وأضاف الحاج ضيوف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت 2" أنه كان أول لاعب سنغالي ينضم لـ فريق ليفربول مشددا على أن أزمته كانت بسبب مدرب الفريق وقتها وطريقه تعامله معه

وتابع الحاج ضيوف أنه ينصح كلا من محمد صلاح و ساديو ماني بالبقاء داخل ليفربول مشددا انهما لن يجدا مدرب على دراية بكيفية التعامل معهم مثل يورجن كلوب.

وتابع الحاج ضيوف أن مصر من أفضل الأكاديميات التي تفرز لاعبين على مستوى عال للعالم كله وليس فقط لـ أفريقيا. 

وأكمل الحاج ضيوف أن الاهلي والزمالك من افضل الفرق العالمية مشددا على ان من يريد تعليم كره القدم عليه ان يتابع الاهلي والزمالك او ليفربول وليس ريال مدريد او برشلونة.

وتابع أنه لا يجد اي فريق افضل من قطبي الكرة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة | عروض مغرية لرحيل أحمد فتحي من الأهلي.. صلاح يبعث رسالة ضاحكة قبل مواجهة ليفربول وأتليتكو مدريد

صلاح محسن يدافع عن البدري ويكشف تفاصيل مشاداته مع لاسارتي

محلل عالمي يهاجم محمد صلاح ويطالب ليفربول بالتخلص منه

وليد صلاح الدين يكشف عن الأكله المفضلة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

السيسي يجتاح تويتر.. وروح 30 يونيو تسيطر على النشطاء بعد حلقة الاختيار

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

بالشراشيب والترتر.. أروى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

لقطة تسوي مليون جنيه.. أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر.. فيديو

كل ليلة في رمضان .. رسول الله كان يمسح جسده قبل النوم بـ 15 آية قرآنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

بـ لون المستردة.. يسرا تتألق بفستان يكشف عن أنوثتها

بالشراشيب والترتر.. أروى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها